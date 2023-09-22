Ratusan Warga Antusias Tunggu Kedatangan Angela Tanoesoedibjo Tinjau Bedah Rumah MNCTV

SIDOARJO - Sebanyak ratusan warga antusias menunggu kedatangan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo yang meninjau syuting acara Bedah Rumah MNCTV di Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (22/9/2023) siang.

Usai tiba di lokasi, Angela yang juga Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur I itu tampak menyalami satu per satu warga yang menunggu kedatangannya sejak pagi hari.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo turun dari mobilnya dan menyalami warga yang sudah menunggu kedatangan dari anggota Kabinet Indonesia Maju itu.

Sorak sorai kegembiraan ratusan warga kampung Kedongmojo Lor, Kedung Sukodono, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo ini pecah ketika Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo turun dari kendaraannya tersebut. Angela tampak ramah menemui warga satu per satu.

Dalam kesempatan itu, Angela juga sempat ikut mengecat kursi milik penerima bedah rumah sebagai perajin kursi bambu.

Dengan ditemani host program Bedah Rumah, Waketum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif itu langsung mendatangi Syamsul Hadi yang rumahnya dibedah oleh tim dari program Bedah Rumah MNCTV.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo mengatakan bahwa program Bedah Rumah MNCTV adalah program yang positif.

Selain itu, bedah rumah yang dilakukan di Sidoarjo merupakan episode yang istimewa. Pasalnya, selama ini bedah rumah dilakukan di sekitaran kota Jakarta.

"Karena kita sedang syuting beda rumah dan uang kaget dan ini pertama kalinya kami datang ke sini semua ini riil loh," kata Angela.