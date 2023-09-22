Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Cucu Hadhratussyaikh Utsman Al Ishaqi Doakan Ganjar Jadi Presiden

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |17:29 WIB
Cucu Hadhratussyaikh Utsman Al Ishaqi Doakan Ganjar Jadi Presiden
Cucu Hadhratussyaikh KH Muhammad Utsman Al Ishaqi doakan Ganjar menjadi presiden. (MPI)
A
A
A

SURABAYA - Bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, berziarah ke makam Hadhratussyaikh KH Muhammad Utsman Al-Ishaqi di kompleks Ponpes Darul Ubuddiyah Raudlatul Mutaallimin, Jatisrono, Surabaya, Jawa Timur. Usai ziarah Ganjar didoakan menjadi Presiden oleh cucu KH Utsman.

KH Utsman memiliki dua cucu, yaitu KH Luqman Hakim dan KH Djardjis yang juga mendampingi Ganjar saat berziarah. KH Luqman mendoakan Ganjar memenangi Pilpres 2024.

"Mugi dadosake kemenangan kagem pak Ganjar (semoga Allah menjadikan kemenangan untuk pak Ganjar), sukses lan bejo dunia akhirat (sukses dan beruntung di dunia dan akhirat), sehat walafiat," ucap KH Lukman mendoakan Ganjar, Jum'at (22/9/2023).

Ganjar diharapkan mampu melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai sangat berhasil membawa Indonesia maju. Selain itu, KH Lukman mendoakan Ganjar selalu sehat dan diberikan kelancaran di setiap proses perjalanan hidupnya.

Sedangkan, KH Djardjis Al Ishaqi mengungkap, pihaknya sangat senang atas kunjungan Ganjar kali. Dia juga sempat melaksanakan ibadah sholat Jumat bersama sebelum melakukan ziarah.

"Tentu kami sangat senang dan menerima pak Ganjar dengan lapang dada. Beliau berkenan datang dan ziarah ke makam kakek saya, tokoh ulama di Surabaya ini," kata Gus Djardjis.

Dia mengaku, telah mengenal Ganjar cukup lama. Ia menganggap Ganjar sebagai sosok yang sangat humble. Dia juga berharap program Jokowi bisa dilanjutkan Ganjar kelak ketika jadi presiden.

"Ya semoga pak Ganjar bisa membuat Indonesia lebih baik lagi, meneruskan apa yang dikerjakan pak Jokowi untuk kemajuan masyarakat Indonesia," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement