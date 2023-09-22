Cucu Hadhratussyaikh Utsman Al Ishaqi Doakan Ganjar Jadi Presiden

SURABAYA - Bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, berziarah ke makam Hadhratussyaikh KH Muhammad Utsman Al-Ishaqi di kompleks Ponpes Darul Ubuddiyah Raudlatul Mutaallimin, Jatisrono, Surabaya, Jawa Timur. Usai ziarah Ganjar didoakan menjadi Presiden oleh cucu KH Utsman.

KH Utsman memiliki dua cucu, yaitu KH Luqman Hakim dan KH Djardjis yang juga mendampingi Ganjar saat berziarah. KH Luqman mendoakan Ganjar memenangi Pilpres 2024.

"Mugi dadosake kemenangan kagem pak Ganjar (semoga Allah menjadikan kemenangan untuk pak Ganjar), sukses lan bejo dunia akhirat (sukses dan beruntung di dunia dan akhirat), sehat walafiat," ucap KH Lukman mendoakan Ganjar, Jum'at (22/9/2023).

Ganjar diharapkan mampu melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai sangat berhasil membawa Indonesia maju. Selain itu, KH Lukman mendoakan Ganjar selalu sehat dan diberikan kelancaran di setiap proses perjalanan hidupnya.

Sedangkan, KH Djardjis Al Ishaqi mengungkap, pihaknya sangat senang atas kunjungan Ganjar kali. Dia juga sempat melaksanakan ibadah sholat Jumat bersama sebelum melakukan ziarah.

"Tentu kami sangat senang dan menerima pak Ganjar dengan lapang dada. Beliau berkenan datang dan ziarah ke makam kakek saya, tokoh ulama di Surabaya ini," kata Gus Djardjis.

Dia mengaku, telah mengenal Ganjar cukup lama. Ia menganggap Ganjar sebagai sosok yang sangat humble. Dia juga berharap program Jokowi bisa dilanjutkan Ganjar kelak ketika jadi presiden.

"Ya semoga pak Ganjar bisa membuat Indonesia lebih baik lagi, meneruskan apa yang dikerjakan pak Jokowi untuk kemajuan masyarakat Indonesia," ucapnya.