Tinjau Bedah Rumah MNCTV di Sidoarjo, Angela Tanoesoedibjo: Kita Harap Dilakukan di Kota Lain

SIDOARJO - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo berharap kegiatan beda rumah juga dilakukan di kota lainnya.

Hal itu disampaikan Angela Tanoesoedibjo saat meninjau syuting acara Bedah Rumah MNCTV di Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (22/9/2023) siang.

Ia berharap bahwa setelah bedah rumah di Sidoarjo, nantinya program serupa akan berlangsung di Surabaya hingga kota lainnya di Indonesia.

"Kita berharap ada di kota lainnya juga tentunya karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

BACA JUGA: Pedagang Pasar Tanah Abang Desak Pemerintah Batasi Penjualan Online

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo mengatakan bahwa program Bedah Rumah MNCTV adalah program yang positif.

Selain itu, bedah rumah yang dilakukan di Sidoarjo merupakan episode yang istimewa. Pasalnya, selama ini bedah rumah dilakukan di sekitaran kota Jakarta.

"Karena kita sedang syuting beda rumah dan uang kaget dan ini pertama kalinya kami datang ke sini semua ini riil loh," kata Angela.

Ia menambahkan bahwa selama ini banyak yang mengira bahwa program tersebut merupakan settingan. "Ini riil bisa dibuktikan nanti 3 hari lagi datang ke sini dan rumahnya sudah berubah dan bisa dirasakan oleh penerima manfaat," ujarnya.