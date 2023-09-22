Rumahnya Dibedah MNCTV, Syamsul Hadi: Saya Berterima Kasih Sekali

SIDOARJO - Syamsul Hadi penerima bedah rumah mengaku kaget dan tidak menyangka bahwa jika rumahnya yang terbuat dari bambu akan di bangun lebih baik oleh tim bedah rumah dari MNCTV.

Selama ini, lanjut dia, rumah yang didiami Syamsul dan istri serta dua anaknya itu sering banjir jika musim hujan.

"Saya sangat bahagia dan saya berterima kasih sekali dengan MNCTV," ujarnya.

Diketahui, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo ikut membantu mengecat kursi milik penerima manfaat program Beda Rumah MNCTV. Penerima manfaat program Beda Rumah MNCTV kali ini merupakan seorang perajin kursi dari bambu.

Angela Tanoesoedibjo yang meninjau syuting acara Bedah Rumah MNCTV di Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (22/9/2023) siang.

Sebanyak ratusan warga antusias menunggu kedatangan Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur I itu. Dia tampak menyalami satu per satu warga yang menunggu kedatangannya sejak pagi hari.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo turun dari mobilnya dan menyalami warga yang sudah menunggu kedatangan dari anggota Kabinet Indonesia Maju itu.

Sorak sorai kegembiraan ratusan warga kampung Kedongmojo Lor, Kedung Sukodono, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo ini pecah ketika Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo turun dari kendaraannya tersebut. Angela tampak ramah menemui warga satu per satu.

Dengan ditemani host program Bedah Rumah, Waketum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif itu langsung mendatangi Syamsul Hadi yang rumahnya dibedah oleh tim dari program Bedah Rumah MNCTV.