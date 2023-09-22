Advertisement
HOME NEWS JATIM

Momen Seorang Anak Salami Angela Tanoesoedibjo saat Tinjau Bedah Rumah di Sidoarjo

Yoyok Agusta , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |19:41 WIB
Momen Seorang Anak Salami Angela Tanoesoedibjo saat Tinjau Bedah Rumah di Sidoarjo
Seorang anak salami Angela Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

 

SIDOARJO - Seorang anak datang menghampiri Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo saat meninjau acara Bedah Rumah MNCTV di Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (22/9/2023) siang.

Anak tersebut datang menyalami Angela Tanoesoedibjo. Di sisi lain, Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur I dari Partai Perindo itu tampak merespons hangat tangan anak tersebut untuk menyalaminya.

Diketahui, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo ikut membantu mengecat kursi milik penerima manfaat program Beda Rumah MNCTV. Penerima manfaat program Beda Rumah MNCTV kali ini merupakan seorang perajin kursi dari bambu.

Sebanyak ratusan warga antusias menunggu kedatangan Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur I itu. Dia tampak menyalami satu per satu warga yang menunggu kedatangannya sejak pagi hari.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo turun dari mobilnya dan menyalami warga yang sudah menunggu kedatangan dari anggota Kabinet Indonesia Maju itu.

Sorak sorai kegembiraan ratusan warga kampung Kedongmojo Lor, Kedung Sukodono, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo ini pecah ketika Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo turun dari kendaraannya tersebut. Angela tampak ramah menemui warga satu per satu.

Dengan ditemani host program Bedah Rumah, Waketum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif itu langsung mendatangi Syamsul Hadi yang rumahnya dibedah oleh tim dari program Bedah Rumah MNCTV.

Angela Tanoesoedibjo berharap kegiatan beda rumah juga dilakukan di kota lainnya.

