Gelar Rapat Evaluasi, Perindo Kota Serang Siap Rebut 1 Fraksi

SERANG - DPD Partai Perindo Kota Serang menargetkan merebut 1 fraksi di DPRD Kota Serang untuk Pemilu 2024 mendatang. Hal ini diperkuat dengan gencarnya pengurus DPD Perindo Kota Serang menggelar rapat evaluasi sekaligus rapat strategi pemenangan bagi para Bacalegnya.

Seperti yang terlihat di kantor DPD Partai Perindo Kota Serang, Jumat (22/9/2024) siang, dipimpin langsung oleh Ketua DPD Heri Yudaharsa dan Sekretaris DPD Idam Muksin.

BACA JUGA:

"Hari ini kita menggelar rapat evaluasi dan rapat strategi pemenangan untuk Kota Serang baik di DPRD Kota, Provinsi maupun RI," jelas Heri.

Kota Serang sendiri, lanjut Heri, sampai saat ini sudah melakukan penguatan-peguatan di berbagai lini mulai dari tingkat RT dan RW hingga penguatan para saksi.

BACA JUGA:

"Target kami masih sama, untuk Kota Serang sendiri berharap bisa merebut 1 fraksi atau minimal 4 kursi di DPRD. Dengan kualitas para Bacaleg yang kemarin lolos verifikasi, kami yakin bisa mencapainya," tegas Heri.

Begitu juga untuk di provinsi, DPD Kota Serang berharap minimal masing-maisng 1 kursi untuk Provinsi dan DPR-RI.

Partai Perindo KotaSeranh pun tak berharap tinggi untuk Pemilu 2024, pihaknya minimal bisa menjadi 5 besar pemenang Pemilu di Kota Serang.

"Dengan berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat, terutama UMKM dan rakyat kecil, kami yakin program seperti KTA berasuransi yang sudah jalan dapat mendorong perolehan suara Perindo di Kota Serang," lanjut Heri.