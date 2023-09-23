DPD Perindo Serang Optimis KTA Berasuransi Dorong Perolehan Suara

SERANG - DPD Partai Perindo Kota Serang optimis KTA Berasuransi akan mendorong perolehan suara di kota tersebut. Pasalnya KTA Berasuransi langsung menyentuh lapisan masyarakat.

"Dengan berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat, terutama UMKM dan rakyat kecil, kami yakin program seperti KTA berasuransi yang sudah jalan dapat mendorong perolehan suara Perindo di Kota Serang," kata Ketua DPD Heri Yudaharsa, Jumat (22/9/2023)>

Pihaknya pun menargetkan bisa membagikan KTA Berasuransi ini hingga 40 ribu KTA agar semua manfaat dirasakan langsung masyarakat Kota Serang.

Adapun, Perindo Serang menargetkan 1 fraksi di DPRD Kota Serang untuk Pemilu 2024 mendatang. Hal ini diperkuat dengan gencarnya pengurus DPD Perindo Kota Serang menggelar rapat evaluasi sekaligus rapat strategi pemenangan bagi para Bacalegnya.

Seperti yang terlihat di kantor DPD Partai Perindo Kota Serang, Jumat (22/9/2024) siang, dipimpin langsung oleh Ketua DPD Heri Yudaharsa dan Sekretaris DPD Idam Muksin.

"Hari ini kita menggelar rapat evaluasi dan rapat strategi pemenangan untuk Kota Serang baik di DPRD Kota, Provinsi maupun RI," jelas Heri.