HOME NEWS NEWS

Punya Pengalaman Panjang MUA, Bacaleg Perindo Berbagi Ilmu Rias Kecantikan

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |20:46 WIB
Bacaleg Perindo beri pelatihan merias. (Foto: Eka Setiawan)
A
A
A

SEMARANG – Kader Partai Perindo memberikan beauty class celeb make up kepada para perempuan di Kota Semarang, Sabtu (23/9/2023). Pelatihan diberikan Erlinarti Caleg Partai Perindo DPRD Dapil 2 Kota Semarang. Erlin, sapannya adalah seorang MUA alias ahli make up artist juga perias.

“Saya sudah rias dari tahun 2002 karena saya kader Partai Perindo, saya ingin terapkan, membagi ilmu saya kepada para peserta yang ikuti acara hari ini. Jadi apa yang sudah saya dapatkan mereka juga bisa tahu,” ungkapnya di Kantor DPW Partai Perindo Jateng, Kota Semarang.

 BACA JUGA:

Erlin mengatakan untuk ke depan jika para peserta makin tertarik dengan rias kecantikan bisa memperdalam lagi ilmunya, bisa mencari penghasilan sendiri. Jadi kita sebagai seorang wanita itu juga harus ada penghasilan,” sambung kader Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Apa yang dilakukannya, didukung penuh Partai Perindo dan juga Bacaleg Partai Perindo DPR RI Dapil Jateng I Syafril Nasution dan Bacaleg Partai Perindo DPRD Provinsi Jateng Dapil Jateng I Siti Rohana.

 BACA JUGA:

“Ini sesuai program Partai Perindo, karena saya ini juga kan caleg Perindo wanita ya, jadi saya ingin meningkatkan menganjurkan para wanita-wanita agar mereka bisa untuk punya usaha sendiri, kalau dari saya mungkin usaha rias. Program Partai Perindo sendiri kan itu ya menciptakan lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
