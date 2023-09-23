Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pj Gubernur dan DPRD Sultra Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2023

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |13:51 WIB
Pj Gubernur dan DPRD Sultra Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2023
Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra, Kamis (21/09/2023).

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Abudraahman Saleh, Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto yang hadir secara virtual menjelaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS 2023 dilakukan berdasarkan berbagai landasan.

“Pertama, perubahan tersebut didasari kebijakan Presiden RI,” ujar Andap.

Andap menjelaskan bahwa Kebijakan Presiden Jokowi yang terdiri dari delapan arahan antara lain pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrim, stunting, investasi, birokrasi, APBN dan TKDN, tata kota, stabilitas politik dan keamanan, serta kebebasan beribadah dan Beragama.

“Kedua, perubahan juga dilandaskan pada arahan Menteri Dalam Negeri,” lanjut Andap.

Arahan Menteri yang dimaksud Andap adalah pentingnya database desa/keluarahan secara presisi.

“Landasan ketiga adalah rencana kerja pemerintah yang tergelar ke dalam rancangan kegiatan perangkat daerah Pemprov Sultra,” imbuhnya lagi.

Halaman:
1 2
      

