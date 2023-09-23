Terinspirasi Ganjar, Relawan Bantu UMKM dan Sosialisasikan Sertifikasi Halal di Tegal

TEGAL- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Pergerakan Generasi Alumni Muda dan Akademisi dari Undip, Unnes, dan UNS (Pena Mas) Dukung Ganjar, melakukan sosialisasi sertifikasi halal dan bantuan pendaftaran gratis sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Dinuk, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Sabtu (23/9/2023).

Koordinator Pusat Pena Mas Ganjar, Reza Abdurrakhman mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya sukarelawan untuk mengimplementasikan sosok calon presiden pilihan mereka Ganjar Pranowo yang sangat pro terhadap pelaku UMKM.

"Kegiatan hari ini kami hadir di Tegal untuk mensosialisasikan sertifikasi halal. Kami juga membantu para pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya dan keterampilannya tersertifikasi secara halal oleh Kementerian Agama," ujar Reza.

Sertifikasi halal kata dia merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah produk. Karena dengan sudah diberikannya sertifikasi halal oleh Kementerian Agama (Kemenag), menandakan bahwa produk tersebut sudah lolos uji dari segi kualitas dan kuantitasnya.

Dengan demikian, produk tersebut sudah dapat dipasarkan kepada khalayak luas. Dan konsumen tidak perlu merasa was-was atau khawatir saat mengonsumsinya.

"Pentingnya (sertifikasi halal) untuk memperluas pangsa pasar, memastikan bahwa produk-produk dan keterampilan yang dimiliki pelaku UMKM itu sudah halal secara keagamaan sehingga masyarakat lebih yakin untuk membeli produknya," tutup Reza.