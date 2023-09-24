Advertisement
HOME NEWS NEWS

Peduli Kesehatan Masyarakat, Caleg Perindo Neni Nurhayani Gelar Pengobatan Gratis

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |15:32 WIB
JAKARTA - Aksi kepedulian terhadap kesehatan masyarakat ditunjukkan oleh calon legislatif (Caleg) dari Partai Perindo Dapil 10 DKI Jakarta Neni Nurhayani.

Kegiatan pengobatan gratis ini digelar kader partai bernomor 16 dalam surat suara Pemilu 2024 tersebut, diberikan kepada Warga RW 03 Kelurahan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat.

Pengobatan gratis yang digelar Partai Perindo ini, disambut antusias oleh warga. Didominasi oleh kaum lansia, mereka dengan penuh semangat mengantre untuk mendapat giliran konsultasi gratis dengan dokter Benita serta mendapat obat gratis.

"Kebetulan kita mau mengadakan pengobatan (massal) rutin, insya Allah rencana kita keliling ke 5 kecamatan, ini mengawalinya kita Srengseng dulu karena rumah kita di Kembangan RW 3, hari ini kita pengobatan 4 RT dulu RT 8,9,11,12," ungkap Neni di sela-sela kegiatan pengobatan massal di Jakarta, Minggu (24/9/2023).

Kegiatan pengobatan gratis untuk warga ini diinisiasi oleh Neni, sebagai bagian dari pengejawantahan visi misi Partai Perindo yang ingin mewujudkan Indonesia sejahtera.

Partai Perindo dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, UMKM, serta gigih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja baru.

