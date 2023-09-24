Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pengobatan Gratis Inisiasi Caleg Perindo Neni Nurhayani, Warga: Makin Sehat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |15:41 WIB
Pengobatan Gratis Inisiasi Caleg Perindo Neni Nurhayani, Warga: Makin Sehat
A
A
A

JAKARTA - Kegiatan Minggu pagi warga sekitar Posyandu Teratai H. Kimah kelurahan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat diwarnai oleh pengobatan gratis yang diinisiasi calon legislatif (Caleg) dari Partai Perindo Dapil 10 DKI Jakarta Neni Nurhayani.

Salah satu warga bernama Neneng mengaku senang akan kehadiran partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu yang melakukan pengobatan gratis.

"Alhamdulillah ada pengobatan gratis di RT 9,11,12, bikin warga seneng aja yang sakit jadi dapet pengobatan gratis ya makasih dari Partai Perindo," ungkap Neneng usai melakukan pemeriksaan kesehatan bersama dokter Benita di Jakarta, Minggu (24/9/2023).

"Calegnya juga bu Neni makin sukses semoga menang, ya warga makin sehat biar penyakitnya ilang," imbuh dia.

Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu memang kerap melakukan kegiatan pengobatan gratis di berbagai wilayah Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174687//partai_perindo-GhUt_large.jpg
HUT Ke-80 TNI, Sekjen Perindo Dorong Penguatan Kepemimpinan TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173898//perindo-6iyo_large.jpg
Puspadaya Perindo Beri Pendampingan Hukum dan Pemulihan Psikologis ke Korban Pelecehan dan KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173897//perindo-8ghY_large.jpg
Duh! Perempuan di Jaktim Jadi Korban Pelecehan Seksual Sejak SD oleh Ayah Tirinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173541//perindo-suPw_large.jpg
Partai Perindo Tunjuk Amandus Pigai Jadi Ketua DPW Perindo Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/340/3173413//partai_perindo-tTWn_large.jpg
Herti Sastra Perjuangkan BPJS hingga Kesejahteraan Guru Ngaji di Deli Serdang Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement