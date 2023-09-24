Pengobatan Gratis Inisiasi Caleg Perindo Neni Nurhayani, Warga: Makin Sehat

JAKARTA - Kegiatan Minggu pagi warga sekitar Posyandu Teratai H. Kimah kelurahan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat diwarnai oleh pengobatan gratis yang diinisiasi calon legislatif (Caleg) dari Partai Perindo Dapil 10 DKI Jakarta Neni Nurhayani.

Salah satu warga bernama Neneng mengaku senang akan kehadiran partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu yang melakukan pengobatan gratis.

"Alhamdulillah ada pengobatan gratis di RT 9,11,12, bikin warga seneng aja yang sakit jadi dapet pengobatan gratis ya makasih dari Partai Perindo," ungkap Neneng usai melakukan pemeriksaan kesehatan bersama dokter Benita di Jakarta, Minggu (24/9/2023).

"Calegnya juga bu Neni makin sukses semoga menang, ya warga makin sehat biar penyakitnya ilang," imbuh dia.

Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu memang kerap melakukan kegiatan pengobatan gratis di berbagai wilayah Indonesia.