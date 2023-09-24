Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bersyukur Dibantu Relawan Ganjar, Warga Bojonegoro Biasanya Tempuh 5 Km untuk Ambil Air Bersih

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |21:55 WIB
Bersyukur Dibantu Relawan Ganjar, Warga Bojonegoro Biasanya Tempuh 5 Km untuk Ambil Air Bersih
Relawan Ganjar Pranowo bantu warga Bojonegoro kebutuhan air bersih (Foto: Ist)
A
A
A

BOJONEGORO - Kekeringan melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur akibat musim kemarau. Peristiwa itu membuat warga kekurangan air bersih untuk mencuci maupun konsumsi.

Kelompok sukarelawan bernama Kiai Muda Ganjar tergerak untuk menyalurkan bantuan air bersih dan tandon atau tempat penampungan air berukuran besar untuk warga, Sabtu 23 September 2023.

"Kami (lakukan) pemasangan tandon air sekaligus doa bersama untuk mendoakan Pak Ganjar Pranowo (menjadi presiden 2024-2029), yang pertama," kata Koordinator Wilayah (Korwil) Kiai Muda Ganjar Jawa Timur, Gus Ali Baidlowi dalam keterangannya.

Untuk membantu warga setidaknya ada tiga unit tandon air berkapasitas masing-masing sekitar 1.300 liter. Bantuan itu diberikan kepada warga yang ada di tiga lokasi terdampak kekeringan air bersih.

Menurut Gus Ali, ketiga lokasi itu berada di RT 1 dan RT 2 Dusun Ngrowo Desa Hargomulyo, Kecamatan Kedewan yang merupakan salah satu wilayah Desa Jintel Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro.

"Tandon air kami (digunakan) ketika truk air datang. Mereka (warga) kan tandon airnya terbatas, paling cuma punya drum-drum kecil. Kami kasih bantuan tandon air yang agak besar," katanya.

Gus Ali mengungkapkan bahwa ketiga lokasi tersebut berada di wilayah hutan jati dan sawah tadah hujan yang selalu mengalami kekeringan setiap musim kemarau seperti yang terjadi beberapa bulan terakhir. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, warga sangat bergantung kepada bantuan air dari pihak lain atau terpaksa membelinya dari penjual air keliling.

"Nantinya, mereka kalau tidak punya tandon air jadi airnya tidak terbuang percuma atau disalurkan ke desa lain. Mereka bisa menampung dulu di dalam tandon air mereka sesuai kebutuhan, besok atau lusa bisa dipakai oleh mereka lagi," ujar Gus Ali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement