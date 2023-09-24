Bersyukur Dibantu Relawan Ganjar, Warga Bojonegoro Biasanya Tempuh 5 Km untuk Ambil Air Bersih

BOJONEGORO - Kekeringan melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur akibat musim kemarau. Peristiwa itu membuat warga kekurangan air bersih untuk mencuci maupun konsumsi.

Kelompok sukarelawan bernama Kiai Muda Ganjar tergerak untuk menyalurkan bantuan air bersih dan tandon atau tempat penampungan air berukuran besar untuk warga, Sabtu 23 September 2023.

"Kami (lakukan) pemasangan tandon air sekaligus doa bersama untuk mendoakan Pak Ganjar Pranowo (menjadi presiden 2024-2029), yang pertama," kata Koordinator Wilayah (Korwil) Kiai Muda Ganjar Jawa Timur, Gus Ali Baidlowi dalam keterangannya.

Untuk membantu warga setidaknya ada tiga unit tandon air berkapasitas masing-masing sekitar 1.300 liter. Bantuan itu diberikan kepada warga yang ada di tiga lokasi terdampak kekeringan air bersih.

Menurut Gus Ali, ketiga lokasi itu berada di RT 1 dan RT 2 Dusun Ngrowo Desa Hargomulyo, Kecamatan Kedewan yang merupakan salah satu wilayah Desa Jintel Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro.

"Tandon air kami (digunakan) ketika truk air datang. Mereka (warga) kan tandon airnya terbatas, paling cuma punya drum-drum kecil. Kami kasih bantuan tandon air yang agak besar," katanya.

Gus Ali mengungkapkan bahwa ketiga lokasi tersebut berada di wilayah hutan jati dan sawah tadah hujan yang selalu mengalami kekeringan setiap musim kemarau seperti yang terjadi beberapa bulan terakhir. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, warga sangat bergantung kepada bantuan air dari pihak lain atau terpaksa membelinya dari penjual air keliling.

"Nantinya, mereka kalau tidak punya tandon air jadi airnya tidak terbuang percuma atau disalurkan ke desa lain. Mereka bisa menampung dulu di dalam tandon air mereka sesuai kebutuhan, besok atau lusa bisa dipakai oleh mereka lagi," ujar Gus Ali.