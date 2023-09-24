Advertisement
HOME NEWS JABAR

Cegah Banjir di Kompleks Masjid dan Ponpes Tasikmalaya, Relawan Ganjar Berikan Bantuan Paving Block

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |14:10 WIB
Cegah Banjir di Kompleks Masjid dan Ponpes Tasikmalaya, Relawan Ganjar Berikan Bantuan Paving Block
Cegah banjir di kompleks masjid dan ponpes, relawan Ganjar berikan bantuan paving block. (Ist)
TASIKMALAYA - Petani Tebu Bersatu (Petebu) Dukung Ganjar Pranowo melakukan pavingisasi di Kompleks Masjid dan Ponpes Riyadus Shorfiyah, Kampung Awiluar, Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar).

Bantuan pavingisasi tersebut membuat warga setempat semakin nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari maupun saat menggelar acara dan agenda rutin.

Tokoh Masyarakat Kampung Awiluar, Otong Henadi Putra mengatakan, kompleks masjid dan ponpes tersebut lerap digenangi air ketika musim hujan sehingga tempat itu tidak bisa digunakan untuk berbagai acara masyarakat.

Dengan adanya paving block yang diberikan Petebu Ganjar, kata Otong, masyarakat jadi lebih nyaman menggunakan kompleks tersebut tanpa takut mendapat kendala lagi.

“Kebutuhan yang Bapak-Bapak (Petebu Ganjar) berikan sangat bermanfaat sekali karena paving block itu kan penting buat resapan air. Kalau hujan, airnya jadi tidak menggenang,” katanya, dalam keterangannya, Minggu (24/9/2023).

“Ketika momen Idul Fitri dan Idul Adha, di sini suka digelar tikar. Kalau hujan enggak bisa pasang tikar (karena tidak ada genangan air). Tapi dengan adanya paving block insya Allah bisa,” sambung Otong.

Kehadiran paving block ini disebut Otong membuat masyarakat Kampung Awiluar jadi senang dan bahagia. Otong pun mendoakan kesuksesan dan keselamatan sukarelawan Petebu Ganjar.

“Masyarakat di Kampung ini akan memanfaatkan halaman ini. Harapannya mudah-mudahan Petebu Ganjar lebih maju, lebih bermanfaat, dan kepeduliannya semakin luas lagi,” imbuhnya.

