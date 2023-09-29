Dukung Pekerjaan di Abad 21, Kursi Kerja Ergonomis Pertama Bersertifikasi CarbonNeutral Diluncurkan

Jakarta- Acara Launch of Steelcase Karma diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 2023. Pada acara tersebut, pengunjung bisa mencoba secara langsung pengalaman dengan Karman yang berlokasi di VIVERE EXPERIENCE & COLLABORATION SPACE, SOUTH78 Building 3rd Floor, Gading Serpong, Tangerang. Bertajuk tema casual untuk networking & entertainment, acara ini akan dihadiri oleh Principal of Steelcase, dan akan dibawakan oleh Mario Wibowo & Eugenio Hendro.

STEELCASE, merupakan global design and thought leader dalam dunia desain untuk ruang kerja, merancang dan memproduksi furniture dengan solusi inovatif untuk mendukung semua orang dalam melakukan pekerjaan. Steelcase bekerja merancang desain untuk masa depan yang lebih baik, terutama untuk people + Planet.

“VIVERE Group telah menjadi distributor merek global Steelcase asal USA selama lebih dari 10 tahun, dengan membawa riset dan pengembangan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan gaya kerja yang dinamis," ujar William Simiadi, Managing Director VIVERE Group dalam acara peluncuran Steelcase Karman.

Lebih lanjut ia mengatakan, Seri Karman merupakan inovasi kursi kerja dengan perpaduan kenyamanan ergonomis, dapat menyesuaikan berat badan secara otomatis dengan suspensi smart dan kerangka ultra-ringan.

"Sebagai bagian dari komitmen terhadap lingkungan hidup seri Karman menyediakan pilihan dengan pendekatan holistik berupa Sertifikasi CarbonNeutral,” katanya.