Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dukung Pekerjaan di Abad 21, Kursi Kerja Ergonomis Pertama Bersertifikasi CarbonNeutral Diluncurkan

Karina Asta Widara , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |19:17 WIB
Dukung Pekerjaan di Abad 21, Kursi Kerja Ergonomis Pertama Bersertifikasi CarbonNeutral Diluncurkan
Foto: Dok VIVERE
A
A
A

Jakarta- Acara Launch of Steelcase Karma diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 2023. Pada acara tersebut, pengunjung  bisa mencoba secara langsung pengalaman dengan Karman yang berlokasi di VIVERE EXPERIENCE & COLLABORATION SPACE, SOUTH78 Building 3rd Floor, Gading Serpong, Tangerang. Bertajuk tema casual untuk networking & entertainment, acara ini akan dihadiri oleh Principal of Steelcase, dan akan dibawakan oleh Mario Wibowo & Eugenio Hendro. 

STEELCASE, merupakan global design and thought leader dalam dunia desain untuk ruang kerja, merancang dan memproduksi furniture dengan solusi inovatif untuk mendukung semua orang dalam melakukan pekerjaan. Steelcase bekerja merancang desain untuk masa depan yang lebih baik, terutama untuk people + Planet.

“VIVERE Group telah menjadi distributor merek global Steelcase asal USA selama lebih dari 10 tahun, dengan membawa riset dan pengembangan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan gaya kerja yang dinamis," ujar William Simiadi, Managing Director VIVERE Group dalam acara peluncuran Steelcase Karman.

Lebih lanjut ia mengatakan, Seri Karman merupakan inovasi kursi kerja dengan perpaduan kenyamanan ergonomis, dapat menyesuaikan berat badan secara otomatis dengan suspensi smart dan kerangka ultra-ringan.

"Sebagai bagian dari komitmen terhadap lingkungan hidup seri Karman menyediakan pilihan dengan pendekatan holistik berupa Sertifikasi CarbonNeutral,” katanya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/2/3176135//tim_basket_kemenimipas_sabet_gelar_juara_pornas_korpri_2025-lMp9_large.JPG
Tampil Digdaya, Tim Basket Kemenimipas Sabet Gelar Juara PORNAS KORPRI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/1/3176083//menbud_kunjungi_paviliun_negara_sahabat_di_expo_2025_osaka-qVQu_large.jpeg
Perkuat Diplomasi dan Kolaborasi Budaya, Menbud Kunjungi Paviliun Negara Sahabat di Expo 2025 Osaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/11/3176064//mentan_amran_menguji_dirut_bulog-P84C_large.jpg
Luar Biasa! Mentan RI Menguji Dirut BULOG dalam Ujian Hasil Penelitian Program S3 SIL UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/205/3176020//konferensi_musik_indonesia-8vnC_large.jpeg
Konferensi Musik Indonesia 2025 Dorong Musik Religi sebagai Pilar Spiritual dan Budaya Musik Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/11/3176006//ilustrasi_hiburan_konser_musik-PZCy_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Beri Diskon Pajak untuk Konser hingga Pameran dan Acara Olahraga, Ini Ketentuannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/16/3175978//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_telah_ditonton_lebih_dari_20_juta_kali-KBUr_large.JPG
Luar Biasa! Dua Episode Perdana Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Telah Ditonton Lebih Dari 20 Juta Kali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement