HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Gelar Drag Rice Championship 2023: Wadah Anak Muda Salurkan Hobi

Muhammad Riza Vahlevi , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |13:25 WIB
Bacaleg Perindo Gelar Drag Rice Championship 2023: Wadah Anak Muda Salurkan Hobi
Bacaleg Perindo wadahi hobi anak muda/Foto: MPI
A
A
A

 

PALEMBANG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang ESDM yang juga Caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) 1, Andi Asmara, menggelar kompetisi Drag Bike Aksi Nyata Andi Asmara Championship 2023.

Andi Asmara mengatakan, ajang ini Aksi Nyata Andi Asmara Championship 2023 di Kota Palembang merupakan lanjutan putaran pertama yang digelar di Kabupaten Musi Rawas beberapa pekan yang lalu.

 BACA JUGA:

"Ajang ini sebagai tempat bagi anak muda untuk menyalurkan hobi mereka dalam bidang otomotif," katanya.

Menurutnya, pembinaan perlu dilakukan bagi penggiat dunia otomotif agar anak muda khususnya pencinta otomotif balap motor tidak ugal-ugalan di jalan yang dapat menimbulkan atau mengancam pengguna jalan.

 BACA JUGA:

Dengan menggandeng sejumlah pelaku UMKM menjadi salah satu prioritas utama partai belambang sayap besutan Hary Tanoesodibjo tersebut. Hal ini merupakan bentuk komitmen agar dapat mendorong pelaku UMKM naik kelas sehingga dapat mencapai Indonesia Sejahtera sesuai cita-cita tujuan para pendiri bangsa.

Adapun, ajang olahraga otomotif ini diikuti sekitar 425 biker dari sejumlah provinsi di luar Sumsel.

Telusuri berita news lainnya
