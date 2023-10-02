Tapanuli dan Banggai Diguncang Gempa Bumi Malam Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) mendeteksi adanya gempa bumi di wilayah Tapanuli Selatan (Provinsi Sumatera Utara) dan Banggai (Provinsi Sulawesi Tengah).

Gempa bumi pertama melanda Tanapuli Selatan dengan Magnitudo (M) 3,7 dan pada Senin (2/10/2023), pukul 21.22 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam akun media sosial Twitternya menyampaikan titik koordinat gempa berlokasi di 1,75 lintang utara, dan 99,11 bujur timur.

"Titik gempa ada di 25 km dari Tapanuli Selatan. Pusat gempa tersebut berada dalam kedalaman 10 km," kata BMKG dalam akun media sosialnya.

Sedangkan gempa bumi lainnya terjadi di Banggai, Sulawesi Tengah dengan kekuatan Magnitudo (M) 3,0 pada pukul 22.16 WIB

BMKG menyebutkan gempa itu berada pada koordinat 0,64 lintang selatan lintang utara, dan 123,45 bujur timur.