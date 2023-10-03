Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Kunjungi Ponpes Al Asy'ariyyah, Disambut Hangat Serta Didoakan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |08:01 WIB
Ganjar Pranowo berkunjung ke Ponpes Asy'ariyyah. (Foto: IG Ganjar)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengunjungj Pondok Pesantren Al Asy’ariyyah, Wonosobo, Jawa Tengah, Senin (2/10/2023).

Dalam kunjungan itu, Ganjar disambut hangat oleh para jajaran pengurus pondok pesantren tertua di Wonosobo itu. Bahkan, Ganjar sempat didoakan hal-hal baik oleh istri KH Achmad Faqih Muntaha, Nyai Hj Maiyan Jariyah.

"Alhamdulillah, semoga gusti Allah meridhoi, ditambah kesehatannya. Semoga cita-citanya dikabulkan oleh Allah SWT. Bisa merasakan langkah perjuangan yang sudah dicita-citakan untuk bekal dunia dan akhirat," kata Nyai kepada Ganjar yang dikutip dari laman Instagram @ganjarpranowo, Senin (2/10/2023).

 BACA JUGA:

Setelah didoakan, Ganjar diajak berkeliling pesantren. Ia juga sempat menyapa para santri di sana. Saat itu, Ganjar juga turut mendoakan para santri agar senantiasa pintar.

"Saya doakan nenjadi anak-anak yang pintar, pintar itu ya pintar ilmu pengetahuan, tetapi ya pintar emosional hatinya. Hatinya pintar, ketemu orang ketemu yang lain itu saudara, pasti berbuatnya baik, pasti bicaranya baik," kata Ganjar.

Ia pun mengingatkan para santri agar dapat menghormati para guru dan juga orang tua. "Kalau ke Romo Kiyai, Bu Nyai itu guru yang wajib hukumnya dihormati, dan jangan lupa selalu minta restu orang tua. Oke?" tutur Ganjar.

"Aamiin," disambut para santri.

 BACA JUGA:

Saat hendak pergi, para santri pun terlibat antusias ingin bersalaman dengan Ganjar. Merespon itu, Ganjar melayani dengan penuh ramah tamah.

Dalam keterangan video tersebut, Ganjar yang dikenal figur merakyat itu berdoa agar para guru dan Kyai dapat diberi nikmat sehat oleh Allah SWT. Ia pun bersyukur bisa bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al Asy'ariyyah.

Halaman:
1 2
      
