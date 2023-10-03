Cara Unik Ganjar Creasi Beri Ruang Pemuda Probolinggo untuk Salurkan Hobi

PROBOLINGGO- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Creasi yaitu kumpulan generasi alumni muda UB-ITS-UNAIR Bersama Ganjar menggelar kompetisi mobil tamiya atau mini 4WD di Jalan Ikan Kerapu, Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur.

Acara ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada para pemuda untuk menunjukkan bakatnya dalam ajang adu balap mobil tamiya.

"Kami menggelar kompetisi ini untuk memberikan ruang kepada para pencinta mobil balap tamiya untuk bisa menyalurkan kampuannya dalam meracik mobilnya di lintasan," ujar Koordinator Wilayah Gcreasi Jawa Timur Sutriyadi dalam siaran persnya, Selasa (3/10/2023).

Menurut dia, peserta yang berpartisipasi dalam lomba itu akan memodifikasi untuk bisa tampil maksimal.

"Mereka para peserta mempersiapkan mobilnya untuk mencapai kecepatan maksimal dan menang dalam perlombaan," ujarnya

Kegiatan yang diadakan oleh relawan Ganjar Pranowo itu rupanya mendapatkan antusias dari masyarakat sekitar. Hal ini dilihat dari para peserta yang menghadiri kompetisi itu.