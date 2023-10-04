Pencapaian Positif Pemprov Banten yang Berbuah Apresiasi dan Penghargaan

SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencatatkan banyak pencapaian positif sepanjang perjalanan pembentukan Provinsi Banten. Pencapaian positif itu ditorehkan dari banyak sektor, seperti infrastruktur, kesehatan, penurunan angka stunting, peningkatan sumber daya manusia dan sektor lainnya.

Muaranya adalah bagaimana perbaikan yang terus dilakukan pemprov mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan lebih baik, derajat kesehatan meningkat, pendidikan semakin berkualitas dan pencapaian positif lainnya.

Rabu, 4 Oktober adalah hari yang sangat bersejarah bagi Banten. Karena pada 4 Oktober 2000, Banten resmi menjadi sebuah daerah otonom berpisah dari induknya Provinsi Jawa Barat.

Perjalanan panjang pembentukan Provinsi Banten yang telah melewati berbagai tantangan besar melalui perjuangan semua elemen masyarakat, yang dimotori oleh para ulama, tokoh masyarakat, akademisi, pemerintah dan anggota DPRD kabupaten/kota, serta mahasiswa.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, selepas pandemi Covid-19, dituntut terus berinovasi dan bersinergi, menyatukan visi dan misi dalam rangka mewujudkan pembangunan Provinsi Banten sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.

Dalam rencana tersebut, pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2023 ditargetkan pada kisaran 5,02-5,15 persen, yang pada triwulan II 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,83 persen (y-on-y).

Begitu pula kondisi ketenagakerjaan pada 2022 mengalami perbaikan, yang ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 8,98 persen pada 2021 menjadi sebesar 7,97 persen pada 2023.

Hal ini menunjukkan pemulihan aktivitas perekonomian yang berdampak pada penguatan penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya tingkat kemiskinan juga mengalami perbaikan dari tahun 2007 sebesar 9,07 persen menjadi menjadi 6,17 persen atau 826,13 ribu jiwa pada Maret 2023. Capaian tersebut masih lebih baik dari tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,36 persen.

Kemudian gini ratio pada tahun 2007 sebesar 0,370 menjadi 0,368 pada tahun 2023. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan kondisi ketimpangan nasional dengan tingkat gini ratio sebesar 0,388 poin.

Demikian juga dengan pembangunan manusia secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM). IPM Banten mengalamai peningkatan yang luar biasa.

Pada 2007, IPM Banten sebesar 61,14 persen dan pada 2022 IPM Banten mencapai 73,32 poin atau meningkat 0,60 poin dibandingkan dengan 2021 yang sebesar 72,72 poin. Capaian tersebut berada lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian IPM nasional yang sebesar 72.91 poin. Angka tersebut menempati peringkat delapan nasional.