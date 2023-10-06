Di Kaltara, HT Optimistis Perolehan Kursi Akan Maksimal

TARAKAN – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) terus melakukan konsolidasi dengan menggalakkan kunjungan ke DPW, DPD dan Bacaleg di seluruh provinsi di Tanah Air. Hari ini, HT mengunjungi Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara).

“Saya berkunjung ke Tarakan, Kalimantan Utara untuk konsolidasi dengan para pengurus provinsi maupun kabupaten/kota dan seluruh Caleg DPR RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyatukan persepsi dan juga menyampaikan strategi kita,”ujar HT seraya membagikan video dan foto-foto kegiatan pada laman Instagram miliknya, Jumat (06/10/2023).

HT menegaskan tujuan Partai Perindo pada Pemilu 2024. “Bagaimana kita bisa memperoleh dua digit, kursi dua digit. Saya yakin seyakin-yakinnya, kalau itu diikuti, kursi kita akan maksimal di Kaltara,”paparnya.

Pada kunjungannya di Kaltara, HT pun menyerahkan bantuan gerobak kepada pedagang kecil. “Saya juga menyerahkan Gerobak Perindo kepada pedagang kecil di Kalimantan Utara. Gerobak itu simbolisasi dari perjuangan Partai Perindo. Perindo itu kan singkatan Persatuan Indonesia, dan di bawahnya itu tagline-nya Untuk Indonesia Sejahtera,”katanya.