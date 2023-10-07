Ganjar Kunjungi Perkebunan Tengah Kota di Jakbar: Menarik untuk Pemanfaatan Lahan Kosong

JAKARTA - Bakal calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengunjungi Taman Agro Wisata yang ada di wilayah Kampung Jalan Kampung Salo, Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Sabtu (7/10/2023).

Dalam kesempatan itu, Ganjar melihat perkebunan di tengah kota hasil garapan warga sejak 2019 lalu. Di sana, mantan Gubernur Jawa Tengah itu merasa takjub dengan aktifnya warga membuat perkebunan di tengah kota Jakarta.

"Ini menarik karena mereka memanfaatkan lahan, ini lahan kosong yang mereka pinjam dan kemudian dimanfaatkan," kata Ganjar Pranowo usai kunjungannya di Taman Agro Wisata, Kembangan.

"Terus kemudian ada anak anak muda yang punya keterampilan membantu warga yang ada disinis sehingga lahannya dimanfaatkan secara optimal," imbuh Ganjar.

Selain itu, Ganjar melihat sesuatu yang menarik dari tempat tersebut adalah pengolahan sampah oleh warga, yang mana tempat perkebunan tengah kota itu terlihat bersih dan nampak sejuk.

"Dan yang menarik ada juga yang mengolah sampah, kemudian ini jadi ruang yang menarik di dalam Kampung, di tengah kota," ucap Ganjar.