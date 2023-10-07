Gandeng Relawan BeJo, Partai Perindo Gelar Lomba Domino

JAKARTA - Partai Perindo berkolaborasi dengan Relawan Benteng Jokowi (BeJo) menggelar lomba domino di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2023).

Sebanyak ratusan peserta mengikuti acara tersebut.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) sore ini, Kantor DPP Perindo ramai oleh orang-orang yang mengikuti lomba domino. Saking ramainya, halaman sekitar kantor DPP Perindo sampai harus digunakan untuk menggelar lomba itu.

Gelaran lomba itu juga dibantu oleh Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PORDI). Lomba tersebut mengambil tema 'Perindo dan BeJo Mendukung Penuh Permainan Domino Menjadi Olahraga Nasional'.