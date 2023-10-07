Bersama Perindo Gelar Lomba Domino, Relawan BeJo: Olahraga yang Merakyat

JAKARTA - Partai Perindo berkolaborasi dengan Relawan Benteng Jokowi (BeJo) menggelar lomba domino. Ada alasan khusus terkait digelarnya lomba tersebut.

Sebagai informasi, lomba domino itu digelar di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2023) siang WIB. Gelaran lomba itu juga dibantu oleh Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PORDI).

Lomba tersebut mengambil tema "Perindo dan BeJo Mendukung Penuh Permainan Domino Menjadi Olahraga Nasional". Lomba domino itu diikuti 650 peserta dari berbagai provinsi.

Relawan BeJo menyampaikan alasan khusus mereka dan Partai Perindo --yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu-- menggelar lomba domino. Domino merupakan olahraga yang merakyat dan cocok untuk menjadi media sosialisasi.

"Kami mempersiapkan domino ini (dengan tujuan) untuk mensosialisasikan Partai Perindo di Jabodetabek," ujar Ketua Umum Relawan BeJo, Jak Tumewan, kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (7/10/2023).

"Domino itu kan kalo di lokal kita namanya gaple. Gaple ada di setiap tempat ronda. Ini sebagai kegiatan sosialisasi agar sampai ke grassroot. Olahraga ini sangat memasyarakat lah karena kita semua melakukannya," tambah Sekretaris Jenderal Relawan BeJo, Zainal Aziz.

(Fakhrizal Fakhri )