Lewat Pelatihan Latte Art, Ganjar Crivisaya Dorong Pemuda Palembang Berwirausaha

PALEMBANG - Relawan Generasi Alumni Muda Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Universitas Lampung (Unila) atau Ganjar Crivisaya mengadakan Workshop Coffee Latte Art di Taman Rumah Kaca Poligon, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 6 Oktober 2023. Latar kegiatan ini dilakukan menyusul geliat industri kopi Tanah Air yang harus diimbali dengan kemampuan yang terampil dan inovasi.

Menurut Koordinator Ganjar Crivisaya Sumatera Selatan Sri Agria Sekar Retno, pembuatan Coffee Latte Art merupakan upaya yang dilakukan dalam menghidupkan geliat industri kopi, khususnya di Sumatera Selatan.

Ia melihat kebutuhan kopi semakin hari semakin meningkat. Sehingga Ganjar Crivisaya hadir untuk mengembangkan keterampilan maupun usaha di industri tersebut.

"Ini sebagai sarana untuk menciptakan wirausaha muda yang bergerak di industri kopi dimulai dari skala kecil dengan alat yang sederhana, serta melatih keterampilan mereka dalam membuat kopi latte art yang banyak digandrungi orang," ujar Sri.

"Banyak sekali UMKM yang membuka warung kopi maupun kafe karena kebutuhannya masyarakat yang hobi berkumpul ini kan banyak," katanya.

Para pemuda yang hadir merespons positif kegiatan tersebut. Bahkan, mereka hadir atas dasar ketertarikan secara sukarela. Mereka memang ingin memperoleh informasi seputar peluang bisnis maupun mengasah keterampilan menjadi barista.

"Antusias karena banyak yang belum tau dan datang atas dasar sukarelawan karena kan ini acaranya anak muda pasti mereka excited," tuturnya.