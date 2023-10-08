Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Hamas vs Israel Berlanjut, Korban Jiwa Bisa Tembus 1.000 Orang

Maruf El Rumi , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |21:54 WIB
Perang Hamas vs Israel Berlanjut, Korban Jiwa Bisa Tembus 1.000 Orang
Korban perang Israel vs Hamas terus bertambah.
LAPORAN terbaru Al Jazeera menyebutkan setidaknya 370 rakyat Palestina meninggal akibat serangan balasan sporadis yang dilakukan Israel. Sedangkan media Israel menyebut, serangan pejuang Hamas telah menyebabkan sedikitnya 600 orang tewas imbas konflik Israel vs Hamas.

Jika tak segera dihentikan, bukan tidak mungkin jumlah korban meninggal akibat konflik tersebut bisa mencapai 1.000 jiwa. Apalagi ,media yang berbasis India, ndtv menyebutkan angka yang lebih tinggi lagi. Menurut ndtv, konflik paling berdarah dalam beberapa dekade terakhir itu menyebabkan 400 orang Palestina meninggal serta 1.700 orang terluka.

Serangan sporadis Israel juga menghancurkan masjid, terowongan, menghantam blok perumahan, dan rumah pejabat Hamas di Gaza. Tindakan Israel juga membuat sekitar 2,3 juta warga Palestina di Jalur Gaza menghabiskan malam dalam teror dan kegelapan setelah Israel meningkatkan serangan udara dan memutus aliran listrik ke kawasan tersebut.

Sedangkan di kubu Israel, tidak saja 600 warga meninggal, tapi juga membuat lebih dari 1.000 orang terluka. Sampai hari kedua (8/10) belum ada tanda tanda penurunan tensi serangan dari kedua belah pihak, Israel dan Hamas. Seruan agar kedua pihak menahan diri tidak menurunkan ketegangan di antara kedua pihak.

Konflik tersebut menyebar ke luar Gaza, dimana Israel dan milisi Hizbullah Lebanon yang didukung Iran jual beli tembakan artileri dan roket. Meningkatnya kekerasan yangmemunculkan kekhawatiran lahhirnya perang besar baru di Timur Tengah.

Telusuri berita news lainnya
