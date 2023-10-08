Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mabuk Ciu dan Tembakau Sintetis, Dua Pelajar di Cibinong Bogor Diamankan Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |00:59 WIB
Mabuk Ciu dan Tembakau Sintetis, Dua Pelajar di Cibinong Bogor Diamankan Polisi
BOGOR - Polisi mengamankan dua pelajar SMK di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Kedua pelajar tersebut kedapatan dalam kondisi mabuk.

Kanit Reskrim Polsek Cibinong AKP Yunli Pangestu mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 6 Oktober 2023 malam. Berawal dari laporan warga yang melihat dua pelajar dalam kondisi mabuk berat.

"Iya (warga melapor), nongkrong cuma yang dua anak itu udah gak bisa jalan mabuk berat," kata Yunli kepada wartawan, Sabtu (7/10/2023).

Dari hasil pemeriksaan, kedua pelajar itu diketahui tengah mabuk minuman jenis ciu dan tembakau sintetis. Mereka diduga dicekoki oleh kakak kelas yang sudah tidak berada di lokasi kejadian.

"Yang satu mabuk ciu sama sinte, yang satunya mabok sinte dicekokin sama kakak kelasnya (gak ada di tempat)," jelasnya.

Selanjutnya, keduanya dibawa oleh polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kasusnya kini sedang ditangani oleh Satnarkoba Polres Bogor.

"Sudah diamankan dan dilakukan pengembangan oleh Narkoba Polres," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
bogor pelajar Mabuk
