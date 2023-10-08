Sowan ke Ponpes Babakan Ciwaringin, Sandiaga Teringat Minta Doa untuk Bangun Tol Cipali

CIREBON - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno kembali menginjakkan kaki di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat pada Minggu (8/10/2023).

Kehadirannya disambut lautan santriwan dan santriwati berpakaian serba putih. Mereka terlihat antusias mengerubungi untuk mencium tangannya.

Tanggapan serupa juga terlihat ketika dirinya memberikan motivasi dan materi kepada para santri yang berasal dari sejumlah pondok pesantren di sekitar Kabupaten Cirebon. Mereka terlihat bersemangat menyimak paparan yang disampaikannya terkait dengan program Santri Digitalpreneur. Sambutan yang luar biasa dari para santri maupun pengurus Pondok Pesantren membawanya bernostalgia.

Lebih dari 15 tahun lalu, dirinya mengaku pernah menginjakkan kaki di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin untuk sowan untuk meminta doa kepada para kiai di sana.

"Lebih dari 15 tahun yang lalu saya hadir di sini, di titik yang sama dalam memohon doa dan dukungan dari para Kyai, wabil khusus pondok pesantren Babakan Ciwaringin untuk pembangunan jalan Tol Cikopo Palimanan," ungkap Sandiaga Uno.

Serupa dengan misinya 15 tahun silam, kali ini dirinya mengenalkan program Santri Digitalpreneur kepada para santri. Sebab, diakuinya, pembangunan Indonesia tak hanya sebatas pengembangan infrastruktur, tetapi juga meliputi Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga para santri diharapkannya dapat menghadirkan Indonesia maju, sejahtera, adil dan makmur.

"Baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur (sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya)," imbuhnya.