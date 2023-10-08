Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sowan ke Ponpes Babakan Ciwaringin, Sandiaga Teringat Minta Doa untuk Bangun Tol Cipali

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |20:53 WIB
Sowan ke Ponpes Babakan Ciwaringin, Sandiaga Teringat Minta Doa untuk Bangun Tol Cipali
Sandiaga Uno di Ponpes Babakan Ciwaringin (foto: dok ist)
A
A
A

CIREBON - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno kembali menginjakkan kaki di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat pada Minggu (8/10/2023).

Kehadirannya disambut lautan santriwan dan santriwati berpakaian serba putih. Mereka terlihat antusias mengerubungi untuk mencium tangannya.

Tanggapan serupa juga terlihat ketika dirinya memberikan motivasi dan materi kepada para santri yang berasal dari sejumlah pondok pesantren di sekitar Kabupaten Cirebon. Mereka terlihat bersemangat menyimak paparan yang disampaikannya terkait dengan program Santri Digitalpreneur. Sambutan yang luar biasa dari para santri maupun pengurus Pondok Pesantren membawanya bernostalgia.

Lebih dari 15 tahun lalu, dirinya mengaku pernah menginjakkan kaki di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin untuk sowan untuk meminta doa kepada para kiai di sana.

"Lebih dari 15 tahun yang lalu saya hadir di sini, di titik yang sama dalam memohon doa dan dukungan dari para Kyai, wabil khusus pondok pesantren Babakan Ciwaringin untuk pembangunan jalan Tol Cikopo Palimanan," ungkap Sandiaga Uno.

Serupa dengan misinya 15 tahun silam, kali ini dirinya mengenalkan program Santri Digitalpreneur kepada para santri. Sebab, diakuinya, pembangunan Indonesia tak hanya sebatas pengembangan infrastruktur, tetapi juga meliputi Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga para santri diharapkannya dapat menghadirkan Indonesia maju, sejahtera, adil dan makmur.

"Baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur (sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya)," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916//umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873//umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/525/3160158//kecelakaan-B4o5_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali, Ertiga Tabrak Truk Tewaskan 3 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/470/3141753//jalan_tol-s3nj_large.jpg
Daftar Tol Terpanjang Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138751//partai_persatuan_pembangunan-64oG_large.jpg
PPP Bakal Gelar Muktamar, Nama Sandiaga Uno hingga Gus Yasin Masuk Bursa Caketum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/525/3128873//garis_polisi-T7GZ_large.jpg
Rest Area 86 B Tol Cipali Ditutup Sementara Imbas Munculnya Asap dari Bawah Tanah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement