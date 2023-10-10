Ketua DPD Perindo Padangsidempuan Minta Para Kader Tak Bosan Turun ke Masyarakat

PADANGSIDEMPUAN - DPD Partai Perindo Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara menggandeng masyarakat dalam perayaan hari ulang tahun ke-9 Partai Perindo. Dalam perayaan ini, Partai Perindo memberikan sembako kepada masyarakat sebagai bentuk rasa syukur.

Perayaan itu dilakukan di Kantor Sekretariat yang berada di Desa Pudun Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan.

Perayaan sendiri berlangsung hikmat dengan pemotongan kue serta nasi tumpeng yang kemudian diberikan kepada para tamu undangan.

Dalam perayaan HUT Ke-9 tahun ini, Partai Perindo berjanji akan terus menguatkan barisan dengan visi mensejahterahkan masyarakat.

Bahkan, Ketua DPD Partai Perindo Kota Padangsidimpuan, Arif Lubis mengingatkan kepada seluruh kader untuk bersungguh-sungguh supaya dapat memenangkan Partai Perindo dalam pemilihan legislatif 2024 mendatang.