Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gedung Putih: AS Tidak Ada Rencana Kirim Pasukan ke Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |06:37 WIB
Gedung Putih: AS Tidak Ada Rencana Kirim Pasukan ke Israel
Gedung Putih mengatakan AS tidak ada rencana mengirim pasukan ke Israel (Foto: Anadolu Agency)
A
A
A

NEW YORK - Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Amerika Serikat (AS) John Kirby mengatakan  pemerintah AS tidak berniat mengirim pasukan ke Israel. Namun akan melindungi kepentingan AS di wilayah tersebut.

Dia mengatakan permintaan keamanan lebih banyak diharapkan dari Israel, dan AS akan berusaha memenuhinya secepat mungkin.

“Tidak ada niat untuk menempatkan AS di lapangan,” terangnya kepada wartawan melalui telepon pada Senin (9/10/2023).

“Presiden AS Joe Biden akan selalu memastikan bahwa kita melindungi dan membela kepentingan keamanan nasional kita di mana pun kepentingan tersebut berada, termasuk khususnya di belahan dunia tersebut. Dan saya pikir saya akan berhenti di situ saja,” lanjutnya.

Kirby menambahkan bahwa tahap pertama bantuan keamanan tambahan AS kepada Israel sebagai respons terhadap serangan itu sedang dilakukan pada Senin (9/10/2023) malam.

“Saya tidak percaya ini benar-benar sampai ke Israel, tapi sudah sampai ke sana,” katanya.

“Kami sepenuhnya berharap bahwa akan ada permintaan tambahan untuk sistem keamanan dari Israel karena mereka terus mengeluarkan amunisi dalam pertempuran ini, dan kami akan terus mendukung mereka,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178139/israel-4YK7_large.jpg
Netanyahu Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174552/greta_thunberg-RFAZ_large.jpg
Terungkap Perlakuan Brutal Israel terhadap Greta Thunberg, Diseret dan Dipaksa Cium Bendera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172868/hakan-K3oF_large.jpg
Israel Telah Menjadi 'Aktor Jahat' yang Mengancam Kawasan Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172827/pm_israel_benjamin_netanyahu-h2ya_large.jpg
Pidato Netanyahu di PBB, Diwarnai Walk Out hingga Kecam Negara yang Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172533/israel_serang_yaman-GoDz_large.jpg
Israel Serang Yaman, 8 Orang Tewas dan 142 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/18/3171376/gaza-3Pnc_large.jpg
Serangan Bom Israel Tewaskan 91 Orang di Gaza, Puluhan Bangunan Hancur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement