Gedung Putih: AS Tidak Ada Rencana Kirim Pasukan ke Israel

Gedung Putih mengatakan AS tidak ada rencana mengirim pasukan ke Israel (Foto: Anadolu Agency)

NEW YORK - Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Amerika Serikat (AS) John Kirby mengatakan pemerintah AS tidak berniat mengirim pasukan ke Israel. Namun akan melindungi kepentingan AS di wilayah tersebut.

Dia mengatakan permintaan keamanan lebih banyak diharapkan dari Israel, dan AS akan berusaha memenuhinya secepat mungkin.

“Tidak ada niat untuk menempatkan AS di lapangan,” terangnya kepada wartawan melalui telepon pada Senin (9/10/2023).

“Presiden AS Joe Biden akan selalu memastikan bahwa kita melindungi dan membela kepentingan keamanan nasional kita di mana pun kepentingan tersebut berada, termasuk khususnya di belahan dunia tersebut. Dan saya pikir saya akan berhenti di situ saja,” lanjutnya.

Kirby menambahkan bahwa tahap pertama bantuan keamanan tambahan AS kepada Israel sebagai respons terhadap serangan itu sedang dilakukan pada Senin (9/10/2023) malam.

“Saya tidak percaya ini benar-benar sampai ke Israel, tapi sudah sampai ke sana,” katanya.

“Kami sepenuhnya berharap bahwa akan ada permintaan tambahan untuk sistem keamanan dari Israel karena mereka terus mengeluarkan amunisi dalam pertempuran ini, dan kami akan terus mendukung mereka,” tambahnya.