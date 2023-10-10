7 Artis Hollywood Pendukung Zionis Israel

JAKARTA- Tujuh artis Hollywood pendukung Zionis Israel akan dibahas lengkap dalam artikel kali ini. Diketahui sejumlah bintang Hollywood telah menunjukkan dukungan mereka kepada Israel saat Tel Aviv mengintensifkan konfliknya dengan Hamas selama akhir pekan. Setelah Hamas melancarkan serangan mendadak, Israel menyatakan perang.

Selama akhir pekan, Hamas menembakkan ribuan roket dari Gaza, menewaskan sedikitnya 900 orang dan menyandera lebih dari 100 warga sipil. Serangan Hamas termasuk pembantaian di sebuah festival musik di mana tim penyelamat Israel mengatakan mereka telah menemukan 260 mayat. Serangan pada Sabtu (7/10) bertepatan dengan hari Sabat dan Sinchat Torah, hari raya besar Yahudi.

Presiden AS Joe Biden mengutuk serangan teroris tersebut dan mendukung hak Israel untuk membela diri. Dia juga mengatakan siap memberikan bantuan kepada Israel dengan cara apapun.

"Dukungan pemerintahan saya untuk keamanan Israel kuat dan tak tergoyahkan," kata Biden dalam sebuah pernyataannya.

Israel menyatakan perang terhadap Hamas dan memerintahkan pengepungan total Gaza, memutus semua aliran listrik, makanan, dan air ke daerah tersebut.

Banyak artis Hollywood yang mendukung Israel dalam konflik dengan Hamas, termasuk Gal Gadot, U2, Madona dan artis lainnya. Berikut ini nama-namanya dilansir beragam sumber, Selasa (10/10/2023).

1. Gal Gadot

Bintang Wonder Woman itu sekali lagi menyatakan dukungannya untuk tanah airnya. Dia awalnya mendukung Israel. Dia juga berbagi banyak kabar dan berita tentang perang terbaru antara Israel dan Palestina.

"Saya mendukung Israel, begitu juga Anda," tulis Gadot. "Sementara aksi terorisme yang mengerikan ini sedang terjadi, dunia tidak bisa menunggu."

Dia mengatakan Israel sedang diserang dan berkata, "Kami membutuhkan dukungan anda. Sehingga Gal Gadot mulai menyumbang untuk membantu orang Israel, korban perang antara negara dan Palestina.

"Siapa pun yang bisa dan bersedia untuk menyumbang, kehidupan orang-orang ini telah berubah selamanya sejak kemarin," tulis Gal Gadot dalam unggahan Instagram story, Senin (9/10).

"Mereka telah kehilangan banyak hal dan membutuhkan bantuan. "Hanya bila kalian bisa," lanjutnya sambil memberikan link bagi yang ingin berdonasi."

2. U2

Pada Minggu (8/10) malam, U2 mengubah lirik lagu pride saat tampil di Las Vegas untuk menghormati mereka yang tewas di Israel.

"Mengingat apa yang terjadi di Israel dan Gaza, lagu-lagu tentang antikekerasan tampak konyol dan bahkan menggelikan, tetapi doa kami selalu untuk perdamaian dan antikekerasan," tulis band tersebut.

3. Natalie Portman

Natalie Portman menulis tentang kesedihannya yang mendalam saat mengetahui bahwa anak-anak, wanita, dan orang tua termasuk di antara korban serangan dan penculikan Hamas. Dia mengatakan doanya selalu bersama orang-orang Israel.

"Hati saya hancur untuk orang Israel. Anak-anak, wanita, dan orang tua telah dibunuh dan diculik dari rumah mereka. Saya ngeri melihat tindakan biadab ini dan hati saya berdebar-debar dengan cinta dan doa untuk keluarga semua orang yang terkena dampak."