Iran Peringatkan Israel agar Tak Lakukan Tindakan Bodoh

TEHERAN - Kementerian Luar Negeri Iran pada Senin (9/10/2023) mendesak dunia untuk menghentikan serangan Israel terhadap Jalur Gaza.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengatakan kepada para wartawan bahwa kelanjutan serangan ke Gaza merupakan tindakan "provokatif" oleh Israel dan "negara-negara harus turun tangan untuk mencegah kegiatan gila rezim Zionis."

Kanaani juga menggaris bawahi kembali sikap Iran atas tuduhan tentang peran dalam pertempuran itu.

Ketika ditanya wartawan tentang kemungkinan ancaman terhadap Iran oleh Israel dan Amerika, Kanaani mengatakan, “Setiap tindakan bodoh terhadap Iran akan menghadapi tanggapan yang menghancurkan. Jika mereka memiliki kapabilitas apapun, mereka seharusnya melindungi diri sendiri terhadap perlawanan warga Palestina,” demikian dilansir dari VOA Indonesia.