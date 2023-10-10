Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Peringatkan Israel agar Tak Lakukan Tindakan Bodoh

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |19:30 WIB
Iran Peringatkan Israel agar Tak Lakukan <i>Tindakan Bodoh</i>
Foto: Reuters.
A
A
A

TEHERAN - Kementerian Luar Negeri Iran pada Senin (9/10/2023) mendesak dunia untuk menghentikan serangan Israel terhadap Jalur Gaza.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengatakan kepada para wartawan bahwa kelanjutan serangan ke Gaza merupakan tindakan "provokatif" oleh Israel dan "negara-negara harus turun tangan untuk mencegah kegiatan gila rezim Zionis."

Kanaani juga menggaris bawahi kembali sikap Iran atas tuduhan tentang peran dalam pertempuran itu.

Ketika ditanya wartawan tentang kemungkinan ancaman terhadap Iran oleh Israel dan Amerika, Kanaani mengatakan, “Setiap tindakan bodoh terhadap Iran akan menghadapi tanggapan yang menghancurkan. Jika mereka memiliki kapabilitas apapun, mereka seharusnya melindungi diri sendiri terhadap perlawanan warga Palestina,” demikian dilansir dari VOA Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178803//ilustrasi-7geM_large.jpg
Negara-Negara Arab Kecam RUU Pencaplokan Tepi Barat Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178675//ilustrasi-xteX_large.jpg
Parlemen Israel Loloskan RUU Pencaplokan Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178482//mobil_palang_merah-y6iO_large.jpg
Hamas Kembalikan Dua Lagi Jenazah Sandera Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178299//ilustrasi-TxPM_large.jpg
Menteri Israel Serukan Perang Gaza Dilanjutkan Setelah Hamas Bebaskan Semua Sandera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178163//pemimpin_tertinggi_iran_ali_khamenei-xH1d_large.jpg
Khamenei Tolak Tawaran Trump, Bantah AS Hancurkan Program Nuklir Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178149//israel_serang_gaza_saat_gencatan_senjata-F4Ms_large.jpg
Bunuh 26 Warga Palestina di Gaza, Israel Sebut Gencatan Senjata Kembali Dilanjutkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement