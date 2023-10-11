Advertisement
HOME NEWS JABAR

Hapus Diskriminasi Masyarakat, Ganjar Turut Bidani Lahirnya UU Kewarganegaraan

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |22:38 WIB
Hapus Diskriminasi Masyarakat, Ganjar Turut Bidani Lahirnya UU Kewarganegaraan
Ganjar Pranowo (Foto: Antara)
A
A
A

BANDUNG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo memiliki peran besar penghapusan diskriminasi terhadap warga minoritas atau keturunan Tionghoa. Itu ia lakukan saat menjabat Anggota DPR RI.

Bacapres Partai Perindo itu membidani lahirnya Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Kala itu, UU No.62 Tahun 1958 membedakan warga negara Indonesia dan keturunan.

Kegelisahan masyarakat mengenai adanya diskriminasi diserap Ganjar Pranowo ketika dirinya dipercaya menjadi wakil rakyat pada Pemilu Legislatif 2004. Ganjar mengambil bagian untuk membidani lahirnya UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Kehadiran undang-undang tersebut disambut suka cita karena mengusung prinsip kesetaraan. Sehingga tidak ada lagi diskriminatif.

Semua harus menjunjung tinggi HAM, kesetaraan gender, dan hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kemudian, tak ada lagi pemisahan WNI dan keturunan. Hanya WNI dan WNA atau warga negara asing.

"UU ini menguatkan bahwa anak dengan status rentan misalnya tiga contoh itu akan diakui, dilindungi, dan diperlakukan sebagai WNI," ujar Ganjar dalam keterangannnya.

Dengan adanya undang-undang tersebut setidaknya menguatkan status anak pada tiga kelompok rentan. Mulai dari anak hasil perkawinan campur sah orangtua asing dan Indonesia, anak di luar perkawinan sah orangtua asing dan Indonesia, dan pengukuhan status WNI anak yang lahir di Indonesia walaupun status orangtuanya tidak diketahui atau meninggal.

Halaman:
1 2
      
