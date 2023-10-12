4 Fakta Terungkapnya Motif Anak DPR Aniaya Kekasihnya hingga Tewas

, Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |05:17 WIB

SURABAYA – Motif anak anggota DPR RI, Gregorius Ronald Tannur (31), menganiaya kekasihnya, Dini Sera, hingga tewas akhirnya terungkap. Motif tersangka menghabisi nyawa kekasihnya ternyata hanya karena hal ini.

Berikut fakta-fakta terkait anak anggota DPR aniaya hingga tewas kekasihnya.

BACA JUGA:

1. Pelaku dijerat pasal pembunuhan

Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Ronald pun dikenakan pasal pembunuhan.

Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Hendro Sukmono, tersangka dijerat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, usai Polrestabes Surabaya melakukan rekonstruksi di lokasi kejadian.

BACA JUGA:

2. Ada unsur kesengajaan

Hendro melanjutkan, penambahan pasal primer ini didasarkan temuan baru penyidikan polisi, terkait adanya unsur kesengajaan tersangka menghabisi korban.

Pasal 338 tentang pembunuhan terhadap korban dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.