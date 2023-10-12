Gempa M5,0 Guncang Sumba Timur

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 5,0 mengguncang Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (12/10/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 16:30 WIB.

Adapun pusat gempa berlangsung di 10.18 Lintang Selatan dan 120.12 Bujur Timur, dengan pusat gempa berada di darat.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 5.0, Kedalaman: 10 km, 12 Okt 2023 16:30:02 WIB, Koordinat: 10.18 LS-120.12 BT (Pusat gempa berada di darat 17 km Barat Laut Karera - Sumba Timur) #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )