HOME NEWS JATENG

Pasutri di Klaten Ditemukan Tewas Berpelukan di Kamar

Saeful Efendi , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |05:30 WIB
Pasutri di Klaten Ditemukan Tewas Berpelukan di Kamar
Pasutri di Klaten tewas berpelukan (Foto: Saeful Efendi)
A
A
A

KLATEN - Pasangan suami istri di Klaten, Jawa Tengah ditemukan tewas di rumah dengan posisi berpelukan pada Rabu (11/10/2023) pagi. Saat ditemukan tubuh korban nampak membiru.

Belum diketahui penyebab tewasnya pasangan pengusaha besi rongsok tersebut. Polisi kini masih melakukan penyidikan terkait tewasnya pasangan suami istri ini.

Dalam video amatir terlihat pasangan suami istri, Yulianto (37) dan istrinya Ina Dwi Purnami (39) Warga Tegalrejo, Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah ditemukan tewas di dalam kamar rumah mereka.

Saat ditemukan posisi keduanya saling berpelukan di tempat tidur dengan wajah dan tubuh berwarna kebiruan. Belum diketahui penyebab tewasnya pasangan pengusaha besi rongsok tersebut.

Jenazzah keduanya diketahui pertama kali oleh ayahnya Agus Abdul yang berniat menjenguk cucunya. Namun, saat masuk ke dalam rumah saksi mengetahui cucunya menangis dan melihat kedua korban sudah dalam kondisi tergeletak di atas tempat tidur.

Selanjutnya saksi menghubungi tetangga dan akhirnya dilaporkan ke polisi. Petugas kepolisian yang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan visum luar oleh petugas medis Puskesmas Ceper.

Halaman:
1 2
      
