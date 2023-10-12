Tragis! Ayah dan Anak Tewas Diseruduk Truk Tronton di Bangkalan

BANGKALAN - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Lombang Dejeh, Gunung Gigir, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Rabu (11/10/2023) menjelang maghrib. Sebuah pohon jati pun tumbang dan melintang di tengah jalan yang menyebabkan kemacetan akibat insiden tersebut.

Kecelakaan berawal saat sebuah truk tronton bermuatan 30 ton bata ringan melaju dari arah Surabaya dengan tujuan ke Sumenep - Madura.

Namun, sesampai di tempat kejadian perkara (TKP), truk mengalami rem blong di jalan menurun ini. Sopir truk, Bambang Muhtar, warga Pasuruan lalu membanting setir ke kanan dan menabrak sebuah motor yang melaju dari arah berlawanan.

Pengendara motor, Samuri yang membonceng anaknya berusia delapan tahun, warga Kenjeran - Surabaya sempat terseret oleh truk yang terus melaju hingga akhirnya berhenti setelah menghantam sebuah pohon jati di pinggir jalan.

Pohon jati yang tumbang ke tengah jalan tersebut lalu menimpa mobil lain yang sedang melaju di belakang motor tersebut.

Pengendara mobil, Mohammad Bobby, warga Sleman - Yogyakarta selamat meski bodi kendaraannya rusak berat tertimpa pohon jati. Sementara Samuri dan anaknya langsung tewas di TKP.