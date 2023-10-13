Tergelincir saat Menyalip, Pemotor Asal Kota Banjar Tewas Usai Terlindas Bus

GARUT - Seorang pemotor tewas usai terlindas bus Budiman di Jalan Raya Limbangan, Kabupaten Garut, Jumat (13/10/2023). Peristiwa maut itu terjadi setelah korban yang teridentifikasi bernama Dede Hendri, warga Kota Banjar, mencoba mendahului bus.

Kapolres Garut AKBP Rohman Yonky Dilatha mengatakan, kedua kendaraan baik motor dan bus berjalan searah, yakni dari arah Tasikmalaya ke Bandung. Korban yang merupakan pengendara motor, lanjutnya berniat mendahului bus nopol Z 7553 HE yang dikemudikan Alex, warga Parigi Pangandaran.

"Kejadian Jumat pagi tadi. Saat melintasi jalur lurus wilayah Kampung Pasar Heubeul, Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan, motor Honda Vario nopol Z 3872 YQ tergelincir dan masuk ke kolong bus yang membuat kepala korban seketika terlindas bus," kata AKBP Rohman Yonky Dilatha.

BACA JUGA: Dua Oknum Polisi Curi Mobil di Parkiran Mal Terancam Dipecat

Akibat kejadian tersebut, tambahnya, korban meninggal di tempat. AKBP Rohman Yonky Dilatha menyebut aparat kepolisian langsung melakukan olah TKP beberapa saat setelah kecelakaan terjadi.

“Kami sudah membantu evakuasi korban ke Puskesmas Limbangan untuk pemeriksaan medis, dan barang bukti berupa satu unit kendaraan sepeda motor dibawa ke Mapolsek Limbangan untuk keperluan penyelidikan kepolisian lebih lanjut," ujarnya. Fani Ferdiansyah

(Angkasa Yudhistira)