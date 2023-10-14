Intelijen AS Peringatkan Potensi Kekerasan Beberapa Hari Sebelum Serangan Hamas

NEW YORK - Komunitas intelijen Amerika Serikat (AS) menyatakan pihaknya menghasilkan setidaknya dua penilaian yang sebagian didasarkan pada informasi intelijen yang diberikan oleh Israel. Penilaian ini memperingatkan pemerintahan Presiden AS Joe Biden akan peningkatan risiko konflik Palestina-Israel dalam beberapa minggu menjelang serangan Hamas pada Sabtu (7/10/2023) di Israel selatan.

Sebuah laporan terbaru pada tanggal 28 September memperingatkan, berdasarkan berbagai aliran intelijen, bahwa kelompok teror Hamas siap untuk meningkatkan serangan roket melintasi perbatasan. Pesan tertanggal 5 Oktober lalu dari CIA memperingatkan secara umum tentang meningkatnya kemungkinan kekerasan yang dilakukan Hamas. Kemudian, pada 6 Oktober lalu, sehari sebelum serangan, para pejabat AS menyebarkan laporan dari Israel yang menunjukkan adanya aktivitas tidak biasa yang dilakukan Hamas. Indikasi yang kala itu menunjukkan serangan akan segera terjadi.

Tak satu pun dari penilaian Amerika memberikan rincian taktis atau indikasi mengenai cakupan, skala, dan kebrutalan operasi yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober.

Tidak jelas apakah penilaian AS ini dibagikan kepada Israel, yang memberikan sebagian besar informasi intelijen yang menjadi dasar laporan AS.

Menurut seorang sumber, Israel, Gaza, dan Tepi Barat juga masuk dalam daftar “titik panas” yang disertakan dalam pengarahan intelijen bagi para pejabat senior hampir setiap hari.