4 Kapolda Jebolan Akpol 1993, Nomor 2 Naas Terjerat Kasus Narkoba

ANGGOTA polisi lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) rata-rata memiliki karier yang cemerlang di institusi penegak hukum itu, salah satunya lulusan Akpol 1993. Saat ini terdapat empat Kapolda yang menyandang pangkat Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen.

Rata-rata alumni Akpol 1993 saat ini telah menyandang status sebagai Perwira Tinggi Polisi. Namun, lulusan Akpol 1993 tercoreng ketika salah satu Jenderal terjerat kasus narkoba. Berikut profil singkat dari empat Kapolda yang berasal dari lulusan Akpol 1993:

1. Irjen Pol Helmy Santika

Irjen Pol Helmy saat ini menjadi Kapolda Lampung. Ia menggantikan Irjen Akhmad Wiyagus yang dipindahtugaskan menjadi Kapolda Jawa Barat pada mutasi Polri 27 Maret 2023.

Pria kelahiran 20 Desember 1971 tersebut sebelumnya sempat menjabat sebagai Kapolda Gorontalo di tahun 2022. Ia merupakan lulusan Akpol 1993 yang berpengalaman di bidang reserse.

Jenderal bintang dua ini juga tercatat pernah menjabat sebagai Sahlijemen Kapolri di tahun 2021, dan Dirtipideksus Bareskrim Polri pada tahun 2020.

2. Irjen Pol Teddy Minahasa

Irjen Pol Teddy Minahasa merupakan alumni Akpol 1993. Namanya sempat mencuat setelah terjerat kasus jaringan peredaran gelap narkoba pada akhir tahun 2022 lalu. Ironisnya, kasus itu terungkap setelah dirinya baru menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Nico Afinta yang dicopot buntut dari Tragedi Kanjuruhan pada 14 Oktober 2022 lalu.

Sebelum dipercaya menjadi Kapolda Jatim, Teddy Minahasa terlebih dahulu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Tidak hanya itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai Wakapolda Lampung di tahun 2018 dan Kapolda Banten pada 2018.

Sebelum terkena kasus narkoba, dirinya dinilai sebagai polisi yang punya catatan karier cemerlang. Bahkan, Teddy juga pernah menjabat sebagai Staf Ahli Wakil Presiden RI pada tahun 2017.