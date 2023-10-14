Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kampung Anti Narkoba Disebut Langkah Penting Mencegah Peredaran Barang Haram

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |01:26 WIB
Ir Budy Tjoanda. (Foto: Podcast Perindo)
JAKARTA - Penyalahgunaan narkoba marak terjadi hingga saat ini. Setiap tahunnya, kasus narkoba terus meninkat sehingga membawa kekhawatiran bagi banyak orang.

Lantas kenapa peredaran narkoba selalu meningkat setiap tahunnya? Bacaleg DPRD Provinsi Banten Dapil 9 Partai Perindo Ir. Budy Tjoanda mengatakan ada tiga faktor penyebab peredaran narkoba meningkat, khususnya di kalangan remaja. Hal itu dilihat dari sisi individu, sosial dan suply.

“Untuk penceghannya harus komprehensif tapi juga individu harus ada penyuluhan bagaimana bahaya narkoba,” ujar Budi dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk ‘Miris! Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Meningkat’, Jumat (13/10/2023). 

Namun Budi mengatakan tak cukup hanya mengimbau masalah bahaya narkoba khususnya ke anak remaja. Tapi perlu membangun kampung anti narkoba.

“Di Tangerang Selatan kami pernah membuat kampung anti narkoba sejak 2018, di sana kita melakukan banyak kegiatan untuk masyarakat khususnya anak muda agar melakukan aktivitas yang lebih positif,” tambahnya. 

