Peduli Pendidikan, Santri Dukung Ganjar Perbaiki MCK Ponpes di Palu

PALU- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG), bergotong royong perbaikan fasilitas MCK Pondok Pesantren Sabiilillaah yang berada di Jalan Tagari Lonjo, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Korwil SDG Sulteng, Rezha Rinaldy mengatakan, kegiatan ini merupakan aksi nyata bentuk kepedulian simpatisan Ganjar Pranowo tersebut terhadap dunia pendidikan.

BACA JUGA: Relawan Ganjar Pranowo Gelar Sholawat Kebangsaan di Jaktim

"Kami dari SDG Sulawesi Tengah alhamdulillah hari ini kami menggelar kegiatan gotong royong perbaikan MCK di Pondok Pesantren Sabiilillaah. Ini upaya peduli pendidikan, karena kita tahu Pak Ganjar juga fokus di pendidikan. Maka kami juga mengikuti sesuai dengan yang beliau fokuskan di dunia pendidikan," ujarnya, Jumat (13/10/2023).

Dikatakannya, para santri dan sukarelawan sangat antusias merenovasi toilet dan keran air ponpes. Hal itu terlihat dari semangat mereka dalam bergotong royong bersama-sama memperbaiki fasilitas MCK.

Dengan adantya perbaikan sarana dan prasarana tersebut, para santri makin bersemangat dalam menimba ilmu terutama dalam beribadah karena fasilitas keran airnya untuk berwudhu juga sudah diperbanyak.

BACA JUGA: Relawan Ganjar Pranowo Rajut Silaturahmi dan Gelar Doa Bersama di Deli Serdang

"Dan harapan kami semoga santri-santri di Ponpes ini bisa nyaman bisa menuntut ilmu pendidikan agama Islam dengan semangat agar mereka nyaman dengan fasilitas yang kita bantu," jelas Rezha.

"Kami bikin keran wudhu, kami juga memperbaiki pintu-pintu yang sudah tidak layak digunakan di toiletnya karena beberapa sudah rusak, jadi kita upgrade kembali. Dan kami memperbaiki juga pengaliran sanitasi yang ada di sekitaran toilet ini," lanjut dia.

Langkah ini selaras dengan kebijakan Ganjar Pranowo selama menjabat Gubernur Jawa Tengah yang sangat pro terhadap pendidikan.

“Adapun salah satu program pro pendidikan yang diinisiasi Ganjar kala itu yakni SMK Negeri Jawa Tengah,”pungkasnya.