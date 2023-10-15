Srikandi Ganjar NTT Latih Warga Pulau Pura Seni Anyaman Daun Lontar

ALOR - Sukarelawan Srikandi Ganjar Nusa Tenggara Timur (NTT) melanjutkan kegiatan positifnya. Kali ini, mereka melatih seni anyaman dari daun lontar untuk warga dan milenial di Pulau Pura pada Sabtu 14 Oktober 2023.

Para ibu dan milenial yang hadir diberikan pelatihan dan dipraktikkan langsung. Mereka secara perlahan mengikuti pemateri yang mengarahkan seni menganyam menggunakan daun lontar.

Perwakilan Srikandi Ganjar NTT Rahmasari Ulumando mengatakan, pelatihan seni menganyam diberikan untuk membantu perekonomian warga dengan hasil kerajinan yang dibuat.

"Hari ini kami membuat seni menganyam dari daun lontar. Seni menganyam daun lontar ini untuk membantu perekonomian warga yang ada di desa ini," ujar Rahma di Kampung Melangwala, Desa Pura Barat, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor.

Tak hanya membantu perekonomian warga, Rahma menuturkan kegiatan Srikandi Ganjar NTT juga ditujukan untuk melatih keterampilan tangan dan kreativitas warga.

Menurut Rahma, banyak warga Pulau Pura khususnya milenial yang perlu mendapatkan pelatihan agar mereka bisa ikut serta dalam membuat seni anyaman.

"Dari seni menganyam ini kami juga membantu para milenial yang belum bisa menganyam, dapat melatih kreativitas mereka dari seni menganyam ini," kata Rahma.