Bacaleg Perindo Bagikan Gerobak Angkringan Gratis di Pati

PATI - Partai Perindo kembali menunjukkan kepedulannya kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kali ini dua pedagang di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menerima bantuan berupa gerobak.

Wajah bahagia Luluh dan Verawati tak bisa disembunyikan. Pasalnya dua pedagang angkringan asal Kecamatan Margorejo dan Kalidoro ini menerima gerobak dari Partai Perindo, pendukung Bacapres Ganjar Pranowo, secara cuma-cuma alias gratis.

Bantuan diserahkan langsung oleh Sekretaris DPW Partai Perindo Jateng, Bambang Anto Wibowo atau BAW di DPD Perindo Pati, Selasa pagi (17/10/2023).

"Bantuan gerobak ini menjadi bukti bahwa Partai Perindo konsisten terus berpihak kepada pelaku UMKM demi mensejahterakan masyarakat," kata Bambang.

Penyerahan gerobak angkringan ini juga disaksikan oleh jajaran pengurus DPD Perindo Pati beserta Bacaleg Partai Perindo daerah pemilihan Kabupaten Pati.

Pedagang yang menerima bantuan mengaku senang karena bisa meningkatkan omzet penjualannya sehingga pendapatan bisa meningkat berkat gerobak yang berikan Partai Perindo.