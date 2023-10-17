Pisah Ranjang dengan Istri, Pria Ini Ditemukan Tewas di Kebun

GUNUNGKIDUL - Warga Padukuhan Sumber, Kalurahan Candirejo Kapanewon Semin Gunungkidul geger. Salah seorang warga mereka, Kasiman ditemukan tergeletak tak bernyawa di kebun samping rumahnya.

Kanit Reskrim Polsek Semin, Iptu Sumiran menuturkan korban ditemukan meninggal Senin (16/10/2023) siang sekira pukul 11.30 WIB. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh kerabatnya yang bernama Wanti, warga Dusun Pucung.

"Jadi siang itu Wanti sengaja mengunjungi korban," kata dia.

Saat itu, Wanti berniat mendatangi korban untuk membawakan makanan. Kebetulan korban tinggal seorang diri karena sudah pisah ranjang dengan istrinya cukup lama.

Namun ketika Wanti sampai ke dalam rumah ternyata tidak mendapati korban. Wanti kemudian berusaha mencarinya ke sejumlah sudut rumah namun tidak ada. Ketika dipanggil pun tidak ada yang menyahutnya.

"Wanti kemudian mencarinya di sekeliling rumah," kata dia.

Wanti kemudian melihat korban dalam keadaan tergeletak di tanah tanpa alas sedikit pun. Korban saat itu sama sekali tidak bergerak. Wanti kemudian berusaha mendekati tubuh korban dan memeriksanya.