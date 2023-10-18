Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Roket Hantam RS Gaza Tewaskan 500 Orang, Israel: Jihad Islam yang Bertanggung Jawab

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |08:44 WIB
Serangan Roket Hantam RS Gaza Tewaskan 500 Orang, Israel: Jihad Islam yang Bertanggung Jawab
Serangan roket hantam RS Gaza tewaskan 500 orang (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA - Sebuah serangan besar mengguncang sebuah rumah sakit (RS) di Kota Gaza pada Selasa (17/10/2023). Sebanyak 500 orang diperkirakan tewas.

RS itu diketahui dengan korban luka dan warga Palestina lainnya yang mencari perlindungan. Ratusan warga Palestina mengungsi di al-Ahli dan rumah sakit lain di Kota Gaza dalam beberapa hari terakhir, berharap mereka terhindar dari pemboman setelah Israel memerintahkan seluruh penduduk kota dan sekitarnya untuk mengungsi ke Jalur Gaza selatan.

Kementerian Kesehatan mengatakan sedikitnya 500 orang tewas. Video yang dikonfirmasi oleh Associated Press berasal dari rumah sakit menunjukkan api melahap gedung dan halaman rumah sakit dipenuhi dengan mayat-mayat yang terkoyak, banyak dari mereka adalah anak-anak kecil. Di sekeliling mereka di rerumputan ada selimut, ransel sekolah, dan barang-barang lainnya.

Hamas menyalahkan serangan udara Israel, namun militer Israel mengatakan rumah sakit tersebut terkena serangan roket yang salah sasaran oleh militan Palestina.

Hamas menyebut serangan terhadap rumah sakit itu sebagai “pembantaian yang mengerikan,” dan mengatakan bahwa serangan tersebut disebabkan oleh serangan Israel.

Namun militer Israel mengatakan Palestina telah menembakkan rentetan roket di dekat rumah sakit pada saat itu. “Intelijen dari berbagai sumber yang kami miliki menunjukkan bahwa Jihad Islam bertanggung jawab atas kegagalan peluncuran roket,” katanya.

Direktur rumah sakit tersebut, Mohammed Abu Selmia mengatakan ambulans dan mobil pribadi membawa sekitar 350 korban ledakan al-Ahli ke rumah sakit utama Kota Gaza, al-Shifa, yang sudah kewalahan menangani korban luka akibat serangan lainnya. Adapun yang terluka dibaringkan di lantai yang berlumuran darah, menjerit kesakitan.

