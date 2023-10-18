WHO Kutuk Keras Serangan Roket Hantam RS Gaza Tewaskan 500 Orang

NEW YORK - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengutuk keras serangan terhadap Rumah Sakit al-Ahli yang telah menewaskan 500 orang pada Selasa (17/10/2023) di Gaza. WHO mengatakan serangan terhadap rumah sakit itu tidak dapat diterima dan ‘skalanya belum pernah terjadi sebelumnya’.

“Kami menyerukan perlindungan segera terhadap warga sipil dan layanan kesehatan, dan agar perintah evakuasi dibatalkan,” cuit Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam sebuah postingan di X.

Para pejabat Gaza telah memperingatkan bahwa sistem kesehatan berada di ambang kehancuran ketika Israel terus membombardir wilayah tersebut.

Sebelumnya dilaporkan bahwa ada 115 serangan terhadap fasilitas kesehatan di Gaza dan sebagian besar rumah sakitnya tidak berfungsi.

WHO mengatakan pihaknya sangat membutuhkan akses ke Gaza untuk mengirimkan bantuan dan pasokan medis, dan memperingatkan akan adanya krisis kemanusiaan jangka panjang. Truk bantuan Mesir menunggu di perbatasan Gaza tetapi tidak ada kesepakatan yang mengizinkan mereka masuk.

Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), WHO telah mendokumentasikan 48 serangan terhadap layanan kesehatan di Jalur Gaza sejak Hamas melancarkan serangannya pada 7 Oktober lalu, yang mengakibatkan kerusakan pada 24 rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.