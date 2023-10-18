Dianggap Miliki Peran Besar, JK Diundang Jadi Pembicara Forum Perdamaian Dunia

BRUSSELS – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla diundang untuk menjadi pembicara pada The Fifth EU Community of Practice on Peace Mediation (EU CoP). Undangan itu diberikan oleh oleh Folke Bernadotte Academy, sebuah lembaga yang bergerak di bidang perdamaian yang berkedudukan di Swedia.

The Fifth EU Community of Practice on Peace Mediation (EU CoP) adalah sebuah kegiatan yang digelar oleh The European External Action Service - Peace, Partnerships and Crisis Management Directorate (PCM) Brussels, Belgia. Organisasi ini adalah salah satu yang berada di bawah naungan Uni Eropa (UE).

Selama kegiatan yang berlangsung pada 18-19 Oktober di Brussels, Belgia ini, para juru damai ini akan berbagi pengalaman mereka.

JK, sapaan akrab Kalla, diagendakan akan menjadi panelis pembuka berbicara pada sesi pertama hari pembukaan yang berlangung pada pukul 10.30-11.30 waktu Brussels atau Rabu, (18/10/2023) sore waktu Indonesia. Rencana pertemuan para juru damai ini akan disiarkan pula secara live streaming oleh penyelenggara kegiatan tersebut.

JK diminta untuk memaparkan Prinsip-Prinsip Islam dalam Penciptaan Perdamaian. Beliau dianggap memiliki peran besar dalam perdamian di tanah air yang melibatkan agama, yaitu konflik Poso dan Ambon yang telah menelan ribuan korban jiwa dua dasawarsa silam.

Selain itu, JK juga dianggap memiliki peran besar terhadap terciptanya perdamaian antara Geraan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI setelah berkonflik selama lebih dari 30 tahun. Dia juga dinilai memiliki peranan besar dalam upaya perdamain antara Afganistan dan kelompok Taliban serta memikiki kontak dengan pihsk Palestina dan Israel yang kini masih terlibat konflik.