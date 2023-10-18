Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Arab Saudi Kutuk Serangan Israel di Rumah Sakit Gaza

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |16:06 WIB
Arab Saudi Kutuk Serangan Israel di Rumah Sakit Gaza
Foto: Reuters.
A
A
A

RIYADH - Arab Saudi mengeluarkan pernyataan tegas mengutuk tindakan brutal yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel dalam pengeboman Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza. Serangan udara yang dilakukan oleh Israel tersebut menewaskan ratusan warga sipil termasuk anak-anak dan orang-orang terluka.

Dilansir dari Saudi Gazette, Kerajaan Arab Saudi dengan tegas menolak serangan brutal ini, dan menganggapnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap semua hukum dan konvensi internasional. Riyadh juga menyatakan kemarahan mereka terhadap penolakan Israel untuk menghentikan serangan terhadap warga sipil, meskipun telah ada banyak permintaan internasional.

“Kerajaan Arab Saudi mengutuk keras kejahatan keji yang dilakukan pasukan pendudukan Israel dengan mengebom Rumah Sakit Baptis Al Ahli di Gaza, yang menyebabkan kematian ratusan warga sipil, termasuk anak-anak serta individu yang terluka dan terluka.

“Kerajaan Arab Saudi dengan tegas menolak serangan brutal ini, yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap semua hukum dan norma internasional, termasuk hukum humaniter internasional, dan mengecam kegagalan pendudukan Israel untuk menghentikan serangan terus-menerus terhadap Israel.” demikian bunyi pernyataan Kerajaan Arab Saudi pada Rabu, (18/10/2023).

Halaman:
1 2
      
