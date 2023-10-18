Kengerian Pengeboman RS Gaza, Korban Termutilasi, Penyintas Punguti Bagian Tubuh Manusia

GAZA – Kementerian Kesehatan Gaza pada Rabu, (18/10/2023) mengatakan bahwa sebagian besar dari setidaknya 500 warga sipil yang tewas dalam pengeboman di Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza adalah wanita dan anak-anak.

Dalam sebuah posting di Facebook, Juru Bicara Kementerian Dr. Ashraf Al-Qudra mengungkapkan kengerian yang terlihat akibat serangan tersebut.

“Pembantaian Rumah Sakit Baptis belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat digambarkan. Ratusan korban tiba di rumah sakit dan kru ambulans masih mengambil bagian tubuh,” ujarnya sebagaimana dilansir dari Anadolu.

“Sebagian besar korban pembantaian (Rumah Sakit) Baptis (Al-Ahli) adalah anak-anak dan perempuan yang bagian tubuhnya hilang. Beberapa korban datang tanpa kepala, dengan bagian tubuh robek dan isi perut keluar,” tambahnya.

Menurut Dr. Ashraf korban yang terluka akibat serangan tersebut dan dilarikan ke rumah sakit ditangani di luar kemampuan tim medis, seperti melakukan operasi di lapangan atau koridor rumah sakit dan beberapa operasi yang dilakukan tanpa menggunakan anestesi.